Ile Maurice: Heba Capdevila Jangeerkhan - «Créer de la valeur pour nos collaborateurs et pour la communauté de l'Ouest...»

27 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)

Le groupe Medine a annoncé la nomination d'Heba Capdevila Jangeerkhan au poste de Chief Executive Officer (CEO), effective depuis le 21 octobre. Cette décision intervient alors que le groupe consolide sa transformation et se positionne pour une croissance soutenue.

Forte de plus de 30 ans d'expérience internationale dans les secteurs de la logistique, de la production, des opérations industrielles et de la construction, Heba Capdevila Jangeerkhan se dit honorée de prendre la direction d'un groupe disposant d'une base solide, d'investissements robustes et d'une vision claire de transformation. «Mon engagement est de créer de la valeur pour nos collaborateurs, la communauté de la région ouest et l'ensemble de nos parties prenantes, en exploitant les synergies entre nos pôles : agriculture, éducation, immobilier, lifestyle & hospitality et loisirs», souligne-t-elle.

Avant de rejoindre Medine, elle a dirigé le Cementis Group Indian Ocean en tant que CEO. Elle a également occupé plusieurs fonctions de direction au sein du groupe Taylor Smith, notamment Chief Operating Officer, Executive Director - Strategy & Development et Group HR & Communications Director, contribuant à la diversification et à la croissance du groupe.

Pour Yvan Legris, chaiman de Medine, cette nomination s'inscrit dans la continuité de la stratégie de transformation du groupe. «Medine entre dans une phase d'exécution et de croissance accélérée. Sous sa direction, le groupe est idéalement positionné pour réaliser pleinement son potentiel et renforcer sa position de leader dans la région ouest.»

