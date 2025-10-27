Ile Maurice: Nasser Beekhy reste en détention provisoire

L'affaire Ravatomanga s'est invitée devant la cour de district de Port-Louis le lundi 27 octobre. Nasser Osman Beekhy, un habitant de Vallée-Pitot, a été provisoirement inculpé pour «conspiracy» dans une enquête pour trafic d'influence présumé au bénéfice de l'homme d'affaires malgache Mamy Ravatomanga. La Financial Crimes Commission (FCC) a objecté à sa remise en liberté conditionnelle, arguant qu'il présente un risque réel d'interférer avec des témoins ou d'autres suspects.

Le tribunal a ordonné qu'il soit reconduit en cellule. Sa prochaine comparution est prévue pour le 3 novembre. Cette comparution fait suite à son arrestation, vendredi soir, à l'aéroport de Plaisance alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays.

Selon la FCC, Nasser Beekhy aurait, le 15 octobre dernier à Port-Louis, comploté avec David Jean Christian Thomas, lui aussi arrêté le 24 octobre, pour rencontrer un membre de la FCC en vue de tenter d'influencer le cours de l'enquête visant le magnat malgache. Cette démarche aurait été perçue comme une tentative de compromettre l'intégrité d'un dossier aux ramifications geopolitiques et financières considérables.

À sa sortie de cour, encadré par les éléments de la FCC, Nasser Beekhy a fait une déclaration. Il a détaillé devant la presse sa version des faits, se présentant non pas comme un homme cherchant à manipuler une enquête mais comme celui qui aurait alerté les autorités sur des pratiques douteuses. «C'est moi qui ai fait beaucoup de dénonciations. Je suis même allé au Prime Minister's Office, mercredi soir, pour dénoncer. Je ne comprends pas comment la FCC peut me reprocher de faire du trafic d'influence», a-t-il lancé avec amertume.

Selon ses dires, il aurait signalé plusieurs irrégularités concernant la manière dont certains dossiers liés à Ravatomanga ont été traités, avant de se retrouver lui-même dans le collimateur. La FCC n'a pas souhaité réagir à ces commentaires.

En parallèle à cette affaire, rappelons que le commissaire de la FCC, Junaid Fakim, a annoncé sa démission, le samedi 25 octobre. D'après des sources proches du dossier, Nasser Beekhy aurait approché ce dernier dans le cadre de cette même affaire.