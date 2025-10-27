Ile Maurice: Le Dr Naiken au coeur d'un accord médico-humanitaire inédit au Sri Lanka

Humanitarian for Empowerment (HFE), organisation internationale fondée par le Dr Surennaidoo Naiken, a signé au Sri Lanka, sous l'égide de la Fondation Dufour, un accord médico-humanitaire inédit avec les autorités sri-lankaises. Cet engagement, salué dans les milieux diplomatiques comme «un modèle de coopération Sud-Sud», marque une étape décisive dans le développement de la réhabilitation fonctionnelle et de la coopération médicale internationale.

Financé par la Fondation Dufour et coordonné par HFE, le programme vise à mettre en place un ambitieux plan national de réhabilitation prothétique. Il prévoit la formation de techniciens locaux, le transfert de technologies de pointe d'origine suisse - notamment la conception numérique et l'impression 3D de prothèses en carbone - ainsi qu'un vaste dispositif de chirurgie reconstructrice et d'actions médico-sociales.Le Dr Surennaidoo Naiken (à dr.), fondateur de HFE.

Formation de prothésistes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au coeur du projet, un volet de capacity building permettra la formation de plusieurs prothésistes sri-lankais, la mise à disposition d'un logiciel complet de conception et l'intégration d'un système de numérisation des patients pour la fabrication de prothèses personnalisées. Cette approche innovante, utilisant des imprimantes 3D et des matériaux composites, offrira aux patients une adaptation plus rapide, plus précise et plus confortable, améliorant significativement leur qualité de vie.

L'accord, soutenu à hauteur de plusieurs millions de francs suisses, inclut également la mise en place de partenariats médicaux élargis dans des spécialités telles que la chirurgie minimalement invasive, la cardiologie interventionnelle, la chirurgie de l'obésité et les soins palliatifs. «Ce n'est pas une signature, c'est une promesse. Une promesse de rendre la dignité à ceux qui en ont perdu un membre et de construire un système où la compétence et l'autonomie deviennent la norme», a déclaré le Dr Naiken, fidèle à son credo d'autonomisation durable.

Alors qu'à Port-Louis le dossier de HFE reste en suspens, l'initiative sri-lankaise donne déjà corps à un modèle concret de solidarité et d'innovation médicale, redonnant littéralement des jambes à ses rêves.