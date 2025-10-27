Ile Maurice: Le dossier transmis à la police pour enquête

La police a pris en charge le dossier Wendip Appaya, impliquant un réseau présumé de trafic de cocaïne entre Maurice et Madagascar. Cette affaire était jusqu'à récemment sous enquête par la Financial Crimes Commission (FCC) pour son volet blanchiment d'argent. La Pôle Anticorruption de Madagascar, confrontée à la complexité du réseau, a transmis les éléments d'enquête aux Casernes centrales afin de permettre un démantèlement plus efficace.

Wendip Appaya, déjà placé sous surveillance pour soupçon de blanchiment d'argent, est au centre de cette enquête. Les investigations préliminaires laissent apparaître des liens directs entre le trafic de cocaïne et certaines transactions financières suspectes, renforçant l'hypothèse d'un réseau organisé, opérant à la fois à Maurice et à Madagascar.

Ce transfert du dossier des autorités malgaches aux forces de police locale marque une nouvelle étape dans l'affaire, avec pour objectif de réunir les preuves nécessaires à des inculpations éventuelles et à un démantèlement complet de la structure criminelle. La police ouvrira bientôt une enquête afin de suivre la trace des cargaisons de drogue et remonter aux principaux instigateurs.

Les autorités insistent sur la nécessité de traiter l'affaire avec la plus grande prudence, en raison de sa dimension transnationale et des ramifications possibles sur le système financier et sécuritaire de l'île. L'enquête devra déterminer l'ampleur réelle du réseau, identifier tous les acteurs impliqués et sécuriser les preuves dans le cadre d'un processus judiciaire solide.

L'affaire Wendip Appaya illustre la montée en puissance des réseaux de trafic de drogue dans la région de l'océan Indien et la coordination croissante entre les autorités de différents pays pour lutter contre ce fléau.