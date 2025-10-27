Afrique: L'Éthiopie a joué un rôle majeur dans la promotion de l'unité africaine - Ancienne présidente du Malawi

27 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a salué la contribution majeure de l'Éthiopie au renforcement de la solidarité africaine et à la poursuite d'objectifs communs sur le continent.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Mme Banda, également membre du conseil d'administration du Forum de Tana, a mis en avant le rôle historique de l'Éthiopie comme moteur de l'unité africaine.

« L'Éthiopie nous a toujours accueillis, depuis l'époque de l'empereur Haïlé Sélassié », a-t-elle rappelé, soulignant que le pays a constamment offert des espaces de dialogue permettant aux dirigeants africains d'échanger et de concevoir des solutions communes pour le développement du continent.

Faisant part de ses impressions sur Addis-Abeba, elle a déclaré : « La transformation de la capitale éthiopienne est extraordinaire et sans précédent. »

Banda a en outre encouragé les pays africains à s'inspirer de la manière dont l'Éthiopie mobilise efficacement ses ressources pour bâtir des infrastructures modernes, développer ses industries et améliorer son réseau routier.

« L'exemple éthiopien montre qu'une bonne gestion des ressources nationales peut réellement transformer une nation », a-t-elle affirmé, saluant les progrès réalisés dans l'amélioration du cadre de vie des habitants d'Addis-Abeba.

Pour sa part, Paa-Kwesi Heto, professeur invité à l'Université Soka d'Amérique et analyste politique à l'Institut pour un engagement constructif (TIME) de l'Université de Californie, a réaffirmé le rôle stratégique de l'Éthiopie dans le renforcement de l'unité africaine.

Il a décrit le pays, siège de l'Union africaine, comme un véritable carrefour où les Africains se rencontrent, coopèrent et conçoivent des approches politiques novatrices.

Selon lui, l'Éthiopie est bien placée pour poursuivre sa mission de facilitateur du dialogue continental, en tant que « bâtisseur de ponts » entre les diverses initiatives africaines.

« L'Afrique a besoin de nations capables d'harmoniser les efforts de ses différents acteurs, et l'Éthiopie peut incarner ce rôle rassembleur », a-t-il conclu.

