Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen a souligné le leadership éthiopien en énergie durable et prospérité commune

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a souligné la position de l'Éthiopie comme chef de file régional dans le développement durable de l'eau et de l'énergie, tout en promouvant une prospérité partagée entre les nations de la région.

S'exprimant à l'ouverture de la 2e Semaine éthiopienne de l'eau et de l'énergie au Musée des sciences, il a mis en avant les avancées notables du pays dans l'amélioration des conditions de vie grâce à l'expansion des énergies renouvelables, à la gestion durable de l'eau et aux politiques vertes.

« L'Éthiopie demeure résolue à exploiter ses ressources hydriques au service de la prospérité régionale, tout en défendant son droit à un accès à la mer pour ses intérêts nationaux », a-t-il affirmé, décrivant cet événement comme une vitrine du progrès, des partenariats et de l'innovation.

Temesgen Tiruneh a rappelé que l'Éthiopie, désormais pôle énergétique majeur de la région, fournit déjà de l'électricité verte à Djibouti, au Soudan et au Kenya. Grâce à ses investissements dans les énergies propres et la gestion des ressources hydriques, le pays a élargi l'accès à l'eau potable et à l'électricité pour des millions de citoyens.

Alors qu'elle renforce son rôle de centre énergétique régional, l'Éthiopie contribue également à la stabilité et à la prospérité collective de la Corne de l'Afrique en partageant une énergie durable et abordable.

Le vice-Premier ministre a cité le Grand barrage de la Renaissance comme symbole de cette vision : une source d'énergie, de coopération et d'espoir pour tout le continent africain.

Le barrage, a-t-il expliqué, permettra non seulement de générer de l'électricité, mais aussi de protéger la biodiversité, de prévenir les inondations et de réguler le débit des eaux en aval.

Insistant sur la nécessité de la coopération plutôt que de la rivalité, Temesgen Tiruneh a précisé que les fleuves transfrontaliers de l'Éthiopie constituent la base de la connectivité régionale.

Il a ajouté que l'accès à la mer représente une étape essentielle pour soutenir la croissance économique du pays, renforcer l'intégration régionale et favoriser un développement partagé.

« Le développement durable de l'eau et de l'énergie, fondé sur la coopération, la confiance mutuelle et l'innovation, demeure au coeur de notre avenir commun », a-t-il conclu, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie à garantir la sécurité hydrique et énergétique durable de l'Afrique.