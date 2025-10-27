Ethiopie: Le ministère invite les exportateurs à tirer parti des opportunités qu'offre la ZLECAf

Addis-Abeba — Le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale a encouragé les exportateurs éthiopiens à exploiter pleinement les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine afin de renforcer leurs performances et la compétitivité du pays sur les marchés africains.

Selon Samuel Gizaw, coordinateur du bureau de la ZLECAf au sein du ministère, la mise en oeuvre de l'accord ouvre un immense potentiel commercial, soutenu par la taille du marché africain et la croissance constante du PIB continental.

Il a appelé le secteur privé et les acteurs économiques à s'engager activement pour profiter de ces perspectives prometteuses.

M. Gizaw a rappelé que la ZLECAf ne se limite pas à la suppression des barrières tarifaires : elle vise aussi à simplifier les procédures commerciales et à stimuler la compétitivité régionale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gouvernement, a-t-il ajouté, a déjà mis en place plusieurs mesures incitatives pour dynamiser les exportations dans le cadre de cet accord.

« Cet accord permettra à nos exportateurs d'être plus compétitifs et d'élargir rapidement leurs débouchés », a-t-il affirmé, exhortant les entreprises à se préparer à saisir pleinement les nouvelles opportunités de marché.

Les exportateurs, de leur côté, confirment les retombées positives déjà observées, notamment l'élargissement des marchés de destination et l'amélioration de la compétitivité africaine.

Khalifa Hussein, président du conseil d'administration de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs de viande, a déclaré que la ZLECAf ouvre d'importants débouchés commerciaux sur le continent.

Jusqu'à présent tournées vers l'Asie, les exportations de viande éthiopienne pourront désormais se diversifier vers de nouveaux marchés africains.

Il a précisé que la forte demande en produits carnés dans plusieurs pays du continent créera de nouvelles opportunités économiques et renforcera la contribution du secteur à l'économie nationale.

L'accord, a-t-il ajouté, facilitera également le commerce avec les destinations desservies par Ethiopian Airlines et contribuera à réduire les obstacles tarifaires.

Tewodros Zewde, directeur général de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs de produits horticoles, a pour sa part souligné que la ZLECAf offrira de nouveaux marchés pour les exportations horticoles.

Selon lui, l'accord permettra d'accroître les volumes d'exportation, de diversifier les destinations et de soutenir la croissance économique du pays.

Le lancement officiel de la ZLECAf en Éthiopie, en octobre 2025, marque ainsi une étape décisive vers l'intégration économique africaine et la construction d'un marché commun dynamique au service du développement continental.