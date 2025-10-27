Soudan: Le Premier ministre souligne l'importance du rôle des forces politiques nationales dans la réussite du processus politique

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a souligné l'importance du rôle des forces politiques nationales dans la réussite du processus politique, appelant au consensus et à l'unité nationale pour surmonter les défis actuels du pays.

Cela a eu lieu lors de sa rencontre aujourd'hui à Port-Soudan avec plusieurs dirigeants de partis, blocs et organisations politiques du pays.

Le professeur Hatem Al-Sir Ali, conseiller du Parti unioniste démocratique (DUP) originel, a expliqué dans un communiqué de presse qu'il a été convenu cours de la réunion de former un comité des forces politiques nationales dont la mission est de communiquer et de coordonner avec le gouvernement sur les questions de réconciliation et de dialogue global entre les Soudanais.

Il a souligné le fort esprit national qui a prévalu lors de la réunion et l'importance de transcender les appartenances partisanes et politiques, d'autant plus que le pays est confronté à de nombreux défis qui requièrent l'unité nationale pour le bien commun du pays.