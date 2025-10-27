Soudan: Le ministre de la santé de l'Etat de Sennar confirme la stabilité de la situation sanitaire

Le ministre par intérim de la Santé et du Développement social de l'État de Sennar, le Dr Ibrahim Al-Awad Ahmed, a présidé aujourd'hui une réunion du Comité technique des urgences sanitaires, confirmant la stabilité de la situation sanitaire dans l'État.

Le ministre de la Santé a présenté une éclairage sur la situation sanitaire et l'avancement des activités des établissements de santé de l'État suite aux récents événements et aux coupures de courant, soulignant que malgré les difficultés, aucun établissement n'a cessé de fonctionner et continue de fournir des services aux citoyens.

Il a devoilé les difficultés liées au manque de carburant pour faire fonctionner les générateurs, qui nécessitent des efforts concertés.

Il a appelé les organisations à répondre à la situation d'urgence, saluant les efforts des services du ministère de la Santé et leur collaboration pour fournir des services aux citoyens