Madagascar: Toamasina - L'extension du port tourne à plein régime

Il ne reste plus que 28 % des travaux à réaliser pour le projet d'extension du port de Toamasina. Le nouveau terre-plein Hastie est déjà opérationnel, avec une capacité de 4 500 conteneurs.

Le port de Toamasina est en pleine métamorphose. Dès l'entrée, les va-et-vient des engins et des équipements de chantier traduisent un certain engouement, comme si un événement majeur se préparait. L'aménagement a également changé, avec de larges routes qui sillonnent les différents sites, facilitant la circulation des camions et des porte-conteneurs qui animent la vie portuaire.

Au centre du décor, le nouveau terre-plein Hastie, avec ses dix hectares de superficie, domine le paysage. Des ouvriers s'affairent à réguler la circulation, à couler du béton ou à déplacer des charges lourdes.

Au loin, la nouvelle route de contournement, ou voie rapide, longue de près de 9,5 kilomètres, est déjà visible. Elle reliera directement la Route nationale 2 à la porte du port, désengorgeant ainsi le centre-ville, notamment le boulevard d'Ivondro, célèbre pour ses embouteillages monstres.

Constat : le chantier de l'extension bouge, vit et avance à son rythme, loin des tumultes de la vie socio-politique du pays.

« Les travaux continuent et suivent leur cadence normale, conformément au calendrier prévu. Leurs impacts sur la fluidité des opérations et le désengorgement du port sont déjà palpables », explique-t-on du côté de la Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina (SPAT).

Fluidification

La SPAT et le consortium PENTA Ocean - DAHIO Corporation, chargés de la réalisation, ont un calendrier précis à respecter. D'ici mars 2026, une partie du nouveau quai à conteneurs C4 devra être opérationnelle. Long de 333 mètres et profond de 16 mètres, ce quai sera équipé de portiques modernes Ship-to-Shore (STS), capables de charger et de décharger des navires comptant jusqu'à 23 rangées de conteneurs (EVP). Ces équipements remplaceront les grues mobiles actuelles, limitées à 18 rangées.

« Avec le quai C4, le port pourra désormais accueillir des navires de 14 000 EVP, contre seulement 3 000 EVP aujourd'hui », précise-t-on à la SPAT.

Bien que les travaux soient achevés à 72 %, leurs effets se font déjà sentir sur la performance du port. Depuis 2018, date du début du chantier, jusqu'en 2024, les cadences de chargement et de déchargement ont augmenté de 40 %. L'espace de stockage supplémentaire a permis de fluidifier les opérations et d'améliorer la productivité jusqu'au quai. Le terre-plein Hastie peut accueillir simultanément 4 500 EVP et est équipé de RTG (portiques sur pneus) capables d'empiler les conteneurs sur six rangées et cinq hauteurs.

Le projet d'extension du port de Toamasina comprend plusieurs composantes majeures : le prolongement du brise-lames de 345 mètres, la construction du quai à conteneurs C4 d'une longueur de 470 mètres et d'une profondeur de 16 mètres, la mise en place de cinq jetées le long du littoral, l'aménagement d'un terre-plein de 10 hectares, ainsi que l'approfondissement des anciens quais à 14 mètres pour les quais C1 et C2, et à 16 mètres pour le quai C3.

En perspective, cette dynamique prépare également le port à accueillir un rendez-vous maritime d'envergure : la Maritime Week, prévue en 2027, symbole d'un nouveau chapitre dans l'histoire portuaire de Toamasina.