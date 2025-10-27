Madagascar: Manifestation - Les partisans de Andry Rajoelina dans la rue

Plusieurs personnes habillées en blanc ont envahi la place du 13 Mai, à Analakely, samedi. Les partisans de l'ancien président Andry Rajoelina ont manifesté pour réclamer son retour à la tête du pays. Selon eux, le chef de la Refondation, actuellement au pouvoir, n'exerce qu'un intérim illégitime.

« Ceux qui dirigent aujourd'hui ne représentent pas la volonté du peuple. Ils ne font qu'assurer une transition imposée », a lancé l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Marie-Michelle Sahondrarimalala, sous les applaudissements de la foule. Membre du parti Tanora Malagasy Vonona (TGV), elle a qualifié la situation actuelle de « coup d'État ».

Aux côtés des manifestants, des figures de l'entourage politique de l'ancien chef de l'État, dont Rinah Rakotomanga, ont affiché leur soutien. Les organisateurs affirment vouloir maintenir la pression par des rassemblements réguliers jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. La manifestation, encadrée par les Forces de l'ordre, s'est déroulée sans incident majeur et s'est achevée en début de soirée dans le calme.

Il s'agit de la première mobilisation des partisans de l'ancien président depuis qu'il a été évincé du pouvoir le 13 octobre. Pour l'occasion, ils ont abandonné la couleur orange du parti au profit du blanc.