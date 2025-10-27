Madagascar: « Misitery an-tsoratra », une promotion de la littérature malgache

27 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

« Misitery an-tsoratra » s'est imposé comme un rendez-vous littéraire dédié à la promotion de la littérature malgache, dans le cadre de la 4e édition du Festival des livres thrillers.

La matinée du 25 octobre a pris des allures de célébration culturelle avec « Misitery an-tsoratra », un événement imaginé par Rohy et Minitrakeliko dans le cadre du 4e Festival des livres thrillers. Cette rencontre, orchestrée au sein de la grande famille Librarian Unite, visait avant tout à promouvoir la littérature malgache, à encourager la lecture et à valoriser les écrivains locaux à travers un genre encore peu exploré : le thriller.

L'invité spécial de cette édition, Zara Ainga, écrivain et artiste malgache, a animé une série de rencontres et de discussions enrichissantes autour de ses oeuvres à suspense, notamment la série Inspecteur Christophe Rabearimanana, ainsi que plusieurs autres romans thrillers.

En plus d'assurer la coordination de l'événement, Rohy a également animé les échanges et proposé une lecture vivante de plusieurs extraits des oeuvres de Zara Ainga. Ce moment de lecture, empreint d'émotion, a permis de faire ressentir la force narrative et la richesse stylistique de ces textes.

Promotion et soutien

« Notre objectif à travers cet événement est simple : promouvoir et soutenir les écrivains malgaches, qu'ils soient anciens ou contemporains. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le genre du thriller », a expliqué Rohy, initiatrice du projet.

Créée le 7 juin 2025, Librarian Unite réunit une vingtaine d'institutions de librairies en ligne, plusieurs maisons d'édition et des chroniqueurs littéraires. Né de la collaboration entre Arena Library et Boky & Co, ce collectif oeuvre pour rendre la lecture accessible à tous et renforcer la culture du livre à Madagascar. Sa présidente est Hanitriniaina Patricia Rakotonomenjanahary.

« Notre mission est de développer l'amour de la lecture et de faire en sorte que le livre soit à la portée de chacun », a souligné Val Knight, cofondateur de l'association.

Toujours animé par cet esprit de partage, Librarian Unite prépare déjà ses prochains projets, notamment un événement vente-exposition prévu début décembre, qui promet de mettre encore davantage en lumière la richesse et la créativité des auteurs malgaches.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

