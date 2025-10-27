Madagascar: Transfert - Désaccord entre Rôrô et Young Africans

Sans aboutissement. Le sélectionneur des Barea A', Romuald Félix Rakotondrabe, est rentré au pays depuis une semaine, après quatre jours passés en Tanzanie. Contacté par l'agent du club le plus titré du championnat tanzanien, Young Africans Sport Club, le coach Rôrô a été convoité par les dirigeants du club après son exploit historique: avoir hissé les Barea sur la deuxième marche du podium et remporté la médaille d'argent, lors du 8e Championnat d'Afrique des Nations (Chan).

Le technicien malgache avait quitté le pays, le mardi 14 octobre, et avait foulé le sol tanzanien le mercredi 15 octobre. Il a ensuite été reçu par les dirigeants du club le jeudi 16 octobre.

« Je ne vais finalement pas risquer de vivre l'aventure avec le club, car il y avait tout d'abord un désaccord entre moi et l'agent. Ce dernier me pressait de régler ses prestations alors que je n'avais pas encore signé le contrat avec le club », nous confie Romuald Rakotondrabe.

« L'agent ne me laissait pas choisir mon assistant comme prévu initialement. Il m'a plutôt imposé une autre personne, l'ancien coach des Barea U23. Cela ne m'aurait apparemment pas facilité la tâche. Par conséquent, je n'ai pas pris le risque de signer le contrat », explique-t-il, en faisant référence au cas du coach Corentin Martins, qui avait rejoint les Barea A avec son propre staff.