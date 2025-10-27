Madagascar: Empoisonnement - Tojo Rahamefy de nouveau évacué à l'île Maurice

Rebelote. Tojo Rahamefy, l'une des victimes de l'empoisonnement survenu lors d'une fête d'anniversaire près d'Ambohimalaza, a de nouveau été transféré vers un hôpital de l'île Maurice. Il a quitté Madagascar samedi pour subir une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de la gorge.

« Son état de santé nécessite une nouvelle opération, selon les médecins à Madagascar. Il a recommencé à avoir des difficultés respiratoires », confie une proche jointe par téléphone hier.

Une courte vidéo diffusée par Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Assemblée nationale, montre d'ailleurs Tojo Rahamefy peinant à respirer.

Il s'agira de sa troisième opération. La première, une trachéotomie, avait été réalisée au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) au mois de juin, quelques jours après le drame. Cette intervention avait été nécessaire en raison du dysfonctionnement de ses voies respiratoires. La deuxième opération avait eu lieu à Maurice, au début du mois de septembre. La trachéotomie qu'il avait subie avait entraîné des complications .