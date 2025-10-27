Madagascar: Prize Money CHAN - Les Barea génération 2019 donnent trois jours à la Fédération

Ultimatum de soixante-douze heures. Quatre Barea de la Génération CAN 2019 en Égypte persistent et signent. Faneva Andrian- tsima, Voavy Paulin, Lalaina Nomenjanahary dit «Bolida» et Abel Anicet Andrianantenaina ont donné soixante-douze heures à la Fédération pour régler les impayés des 60% des primes des Barea médaillés d'argent au dernier CHAN.

«Les 60% des prizes money de 1,2 million USD, l'équivalent de 73 millions ariary devrait être le montant par joueur et staff alors qu'ils n'ont reçu que 64 millions chacun. Ça suffit aussi de vos menaces aux joueurs, nous avons des preuves. Au cas où la Fédération ne réagisse pas au bout des soixante-douze heures, nous allons réagir mercredi avec les passionnés du foot», avise le capitaine Faneva Ima.

«Ces joueurs ont fait des sacrifices pour en arriver là et leur exploit ne va peut-être plus se reproduire dans leur vie», souligne à son tour Bolida.

«Notre objectif n'est pas du tout de perturber quiconque. Nous voulons juste que les joueurs gagnent ce qu'ils méritent, après deux mois d'effort, un mois de préparation et un mois de compétition, loin de leur famille respective», précise, pour sa part, Abel Anicet.

Voavy Paulin a, de son côté, rajouté que «nous sommes au courant que la Fédération n'a pas d'estime vis-à-vis des joueurs locaux, les expatriés sont mieux payés».