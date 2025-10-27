Afrique: FIFA - Trois Malgaches bénéficient d'une formation de qualité

27 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Formation de haut niveau. Madagascar a eu trois représentants au parcours de formation de la Fifa pour formateurs d'entraîneurs, dans le cadre du programme de pratiques d'évaluation, organisé à Abidjan du 19 au 22 octobre.

Les trois techniciens malgaches qui y ont participé, étaient le directeur technique national, Rado Rasoanaivo, ainsi que deux autres instructeurs, Fidy Herman Andriamampilazasoa et Johansson Lemark Andriamahefa. La formation avait déjà été lancée en ligne en 2023, avant d'être suivie de cours à Yaoundé, au Cameroun. Les participants, venus de huit pays du continent, seront sanctionnés par un diplôme, notamment ceux du Burundi, du Sénégal, des Comores, de la RD Congo, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar et de Djibouti.

La formation a été dispensée par le Senior Coaching Development Manager de la Fifa, le Brésilien Giovani Fernandes, assisté d'autres experts de la Fifa, tels que Mohamed Magassouba (Mali), Malhouche Belhassen (Tunisie), Alain Goumené (Côte d'Ivoire) et Mayassine Mar (Sénégal).

« Assister à une telle formation est toujours très important et bénéfique. C'est une occasion de faire des découvertes et d'apprendre de nouvelles choses pratiques sur la formation des entraîneurs », souligne Rado Rasoanaivo.

