Madagascar: Slam National XVI - Toky Ny Aina portera les couleurs d'Analamanga

La terrasse de la médiathèque de l'Institut français de Madagascar a vibré au rythme des mots et des émotions le samedi 25 octobre, lors de la finale régionale du 16e Slam National.

Devant un public captivé, dix-huit slameurs se sont affrontés avec passion, mais c'est Toky Ny Aina Indiamahery qui a conquis le jury et s'est imposé comme le grand vainqueur de la compétition. Il aura l'honneur de représenter la région Analamanga lors de la finale nationale, qui se tiendra du 3 au 6 décembre 2025 à Antananarivo.

Les critères de sélection reposaient sur la qualité des textes et la prestation scénique des participants, chacun évoluant sur un thème libre. Un choix qui met en avant la richesse de la créativité et la singularité de chaque interprétation.

Au-delà de la compétition, le Slam National vise à rassembler les talents venus des quatre coins du pays autour d'un même idéal : celui de la liberté d'expression, de la créativité poétique et du partage culturel. Cet événement se veut également un espace d'échange, permettant aux artistes de faire entendre leurs voix, leurs vécus et leurs émotions, tout en renforçant les liens communautaires.

De nombreux jeunes passionnés de slam ont répondu présents à cette rencontre poétique, témoignant de l'engouement grandissant pour cet art de la parole vivante à Madagascar.