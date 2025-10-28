Afrique: Le SIMA, un 'carrefour central' dans le processus de réflexion et de proposition sur les médias en Afrique (coordonnateur)

Dakar — Le Salon international des médias d'Afrique (SIMA), ouvert ce lundi à Dakar, ambitionne de se positionner comme un "point d'ogre" dans le processus multilatéral et inclusif de réflexion et de proposition visant à renforcer l'écosystème médiatique africain, a appris l'APS des initiateurs.

Selon Mactar Silla, coordonnateur du comité d'organisation, le SIMA se veut un espace privilégié pour réfléchir collectivement et définir les contours d'un écosystème médiatique "performant, dynamique et hautement professionnel".

Il intervenait lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition de cette rencontre dont le thème central porte sur "l'Afrique face aux nouveaux défis des médias".

"Dans un monde où les modes de domination ne cessent d'évoluer, épousant des formes de plus en plus sophistiquées, complexes et quelquefois pernicieuses, la culture de manière générale et les médias plus particulièrement, sont une sorte de fer de lance, un soft-power qui s'installe sans crier gare", a fait constater l'ancien directeur général de la RTS.

Selon lui, "l'Afrique ne tire pas pleinement profit du vivier multidimensionnel qu'offre sa jeunesse" qui composerait plus de 70 % de sa population.

"La désinformation, les fake news, les manipulations internes et externes, les jeux de rôles et de substitution gangrènent certains secteurs entiers du paysage africain pour des desseins souvent inavoués et inavouables", a-t-il averti.

De ce point de vue, il estime que "le Sénégal et l'Afrique doivent faire du SIMA un véritable levier de soft-power national et panafricain de nos valeurs et traditions, de nos diversités musicales, littéraires, de nos champions économiques et surtout un atout amplificateur pour l'intégration".

Mactar Silla rappelle que "les médias sont les meilleurs outils pour traduire cette inspiration en réalisations concrètes".

Il s'est félicité du fait que les autorités sénégalaises souhaitent inscrire "durablement" le Salon international des médias d'Afrique dans l'agenda culturel international du pays.