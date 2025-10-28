Cameroun: Paul Biya réélu pour un huitième mandat avec 53,7 % des suffrages (Conseil constitutionnel)

27 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président sortant du Cameroun, Paul Biya, a été reconduit à la tête du pays pour un huitième mandat avec 53,7 % des votes contre 35,2 % pour son principal adversaire Issa Tchiroma Bakary, a confirmé, lundi, le Conseil constitutionnel.

A la tête du pays depuis 1982, Paul Biya, 92 ans, a, en tout, récolté plus de 2,4 millions de suffrages valablement exprimés. Il présidera ainsi aux destinées des Camerounais pour une durée de sept ans, jusqu'en 2032.

Sa victoire, très contestée par l'opposition et une partie de la jeunesse camerounaise, a provoqué de vifs affrontements, à la veille de la proclamation des résultats officiels, entre des manifestants et les forces de l'ordre à Douala, la capitale économique, faisant quatre morts, selon plusieurs médias ayant rapportés des propose du gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Diboua.

Issa Tchiroma Bakary, l'opposant de soixante-seize ans qui avait revendiqué la victoire au lendemain du scrutin présidentiel dénonce une "fraude électorale".

Depuis son accession à l'indépendance, le Cameroun n'a connu que deux présidents. Le premier était Amadou Ahidjo (1960-1982) et le second, Paul Biya depuis la même année. La limitation des mandats à deux y a été supprimée en 2008, permettant à un président sortant de se présenter plusieurs fois.

