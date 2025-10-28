Afrique: SIMA 2025 - Le ministre Aliou Sall appelle à promouvoir un environnement médiatique sain

Le ministre sénégalais de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Aliou Sall, a appelé lundi à la promotion d'un environnement médiatique « sain, éthique et responsable » lors de l'ouverture du Salon international des médias d'Afrique (SIMA) à Dakar.

« L'Afrique doit être actrice de sa propre narration, productrice de ses contenus et gardienne de son image », a déclaré le ministre, soulignant la nécessité de bâtir un écosystème médiatique africain « dynamique, innovant et souverain ».

Face à la montée de la désinformation, Aliou Sall a rappelé que « la presse doit rester la boussole de vérité dans un océan d'informations contradictoires ». Il a insisté sur la responsabilité partagée des médias, des plateformes numériques et des pouvoirs publics pour lutter contre les discours de haine et les manipulations.

Le ministre a également plaidé pour le renforcement des capacités des journalistes, la coopération Sud-Sud et le soutien aux startups médias afin de rendre la presse africaine plus forte et crédible.

« L'avenir du journalisme africain ne se joue pas dans la dépendance, mais dans la créativité, la solidarité et la responsabilité », a-t-il conclu.

Le SIMA, qui se tient jusqu'au 30 octobre à Dakar, réunit journalistes, régulateurs et acteurs du numérique autour des enjeux de l'information, de l'innovation et de la souveraineté médiatique en Afrique.