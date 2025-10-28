Sénégal: Un chatbot nommé «Maguette» pour briser le silence autour de la santé mentale des jeunes

27 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Offrir une oreille attentive et des conseils fiables aux jeunes confrontés à des difficultés psychologiques : c'est le pari que s'est lancé l'association Wassor Womanity avec le lancement, ce lundi, du chatbot intelligent « Maguette », un outil numérique dédié à la santé mentale des 10 à 24 ans au Sénégal.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet EMI, qui vise à renforcer les connaissances sur la santé mentale, à lutter contre la stigmatisation et à faciliter l'accès à des soins adaptés aux réalités culturelles locales.

La cérémonie de lancement a rassemblé plusieurs acteurs du secteur éducatif et social, notamment le directeur du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle (Cnosp), des psychologues-conseillers, ainsi que des représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la Brigade des mineurs, des Scouts du Sénégal et des pionnières de la police.

Pour Mme Mame Bineta Gueye Thiam, présidente de Wassor Womanity, « Maguette constitue une réponse innovante au manque de psychologues au Sénégal ». Elle précise :

