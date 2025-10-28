Cameroun: Présidentielle - Paul Biya réélu avec 53,66 % des voix

Le président sortant, Paul Biya, 92 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 12 octobre avec 53,66 % des voix, selon les résultats officiels proclamés ce 27 octobre par le Conseil constitutionnel. Sa réélection survient dans un climat de tensions post-électorales et de contestations de la part de l'opposition.

La victoire du président a été déclarée par le Conseil constitutionnel, loin devant son principal adversaire, Issa Tchiroma Bakary, qui a reçu 35,19 % des suffrages. Le taux de participation à cette élection s'est établi à 46,31 %, selon les chiffres officiels, dans un climat sécuritaire particulièrement tendu.

Cependant, Issa Tchiroma Bakary a contesté ces chiffres, affirmant avoir remporté l'élection avec 54,8 % des voix selon ses propres calculs. Lors d'une déclaration publique, il a appelé ses partisans à organiser des manifestations pacifiques pour revendiquer ce qu'il considère comme une victoire volée. Les récentes manifestations de soutien à l'opposant ont déjà provoqué des tensions dans plusieurs villes du pays, où des affrontements opposent les jeunes et les forces de sécurité.

À Yaoundé, la présence des forces de sécurité a été considérablement renforcée, avec un déploiement notable de véhicules blindés dans les zones jugées sensibles. L'incertitude politique a également eu un impact sur l'économie locale. Dans la capitale, de nombreux commerces et stations-service sont restés fermés, tandis que les transports en commun fonctionnaient au ralenti, témoignant ainsi d'une atmosphère de crainte.