Togo: Érosion côtière - 60 % du littoral désormais protégé

27 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

L'érosion côtière frappe de plein fouet le Togo et les pays voisins.

La situation s'améliore. 60 % du littoral est désormais protégé, contre 44 % en 2020, grâce à la construction de 18 kilomètres d'ouvrages de défense côtière.

La priorité est de sécuriser les terres agricoles, les habitations et les routes longeant la côte.

Les travaux réalisés incluent la mise en place de digues, d'enrochements et d'épis destinés à freiner l'avancée de la mer et à stabiliser les plages. En plus de la protection des côtes, ces ouvrages stimulent le tourisme balnéaire, préservent la biodiversité marine et facilitent l'aménagement des zones portuaires.

Selon les autorités, la sécurisation des 18 km de zones prioritaires transforme le littoral en un espace plus sûr et propice à l'activité économique et sociale.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet WACA ResIP (Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest), une initiative régionale qui mobilise plusieurs pays côtiers pour faire face aux effets du changement climatique sur les zones littorales. Elle est financée par la Banque mondiale.

