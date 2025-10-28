Cameroun: Victoire de Paul Biya

27 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans, a officiellement remporté un huitième mandat à la tête du pays, selon les résultats annoncés lundi par le Conseil constitutionnel.

Il aurait obtenu 53,66% des suffrages, contre 35,19% pour Issa Tchiroma Bakary, son ancien allié devenu principal opposant.

Cette nouvelle victoire prolongerait le règne du chef d'État jusqu'à près de 100 ans, lui maintenant son statut de plus vieux dirigeant en exercice dans le monde. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982.

Mais ce résultat ne fait pas l'unanimité. L'opposition, qui crie à la fraude, rejette les résultats officiels. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont déjà fait au moins quatre morts à Douala, la capitale économique, dimanche.

Dans la foulée de la proclamation, Issa Tchiroma a indiqué sur Facebook que des tirs ont été enregistrés devant son domicile à Garoua (nord), causant la mort de deux personnes. Il n'a pas précisé l'origine des tirs ni fait de commentaire direct sur les résultats.

Tchiroma, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de l'Emploi, avait rompu avec Biya en début d'année. Il a conduit une campagne dynamique, soutenue par plusieurs partis d'opposition et organisations civiles.

