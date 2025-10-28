Congo-Kinshasa: Kinshasa - Ouverture de la première Semaine nationale du climat 2025

La ville de Kinshasa accueille du 27 au 30 octobre la première édition de la Semaine nationale du climat.

Ce forum offre aux Congolais l'opportunité de faire de l'environnement un pilier du développement de leur pays. Pour y parvenir, la ministre de l'Environnement encourage chaque citoyen à s'impliquer activement dans la lutte contre le changement climatique.

Le secrétaire général à l'Environnement estime que la tenue de cette Semaine nationale du climat représente une occasion idéale pour les Congolais de préparer les assises de la Conférence internationale sur le climat, prévue dans quelques jours au Brésil.

Pour Benjamin Toirambe, il s'agit d'un choc d'idées à travers le dialogue, en vue de mobiliser les financements climatiques au bénéfice de toute la République.

La ministre de l'Environnement, Marie Nyange, considère ce forum comme un moment décisif pour amener les Congolais à parler un seul langage lors de la COP 30 en vue de refléter les défis et réalités congolaises.

Elle souhaite que les Congolais puissent bâtir une économie verte et inclusive, où chaque emploi contribue à la protection de l'environnement.

De son côté, le Chef de l'État souligne que ces assises de quatre jours doivent être le point de départ d'un pacte d'action visant à responsabiliser les Congolais.

Félix Tshisekedi a encouragé les différents bailleurs à investir en RDC afin de favoriser la création d'emplois, le renforcement des compétences et l'écodéveloppement.

Cette Semaine nationale du climat est placée sous le thème : « Forêt, biodiversité, tourbières et mobilisation des financements climatiques pour le développement durable de la RDC ».