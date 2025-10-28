Cameroun: Revendications post électorales - Vagues de violences à Bafoussam

Les commerçants ont aussi observé le mot d'ordre de ville morte lancé par Djeukam Tchameni et Anicet Ekane

Des graffitis à l'entrée du lycée classique de Bafoussam : Issa Tchiroma élu, Biya battu. C'est depuis ce matin !!! Un signe qui annonçait que la journée devrait être particulièrement agitée et dominée par des contestations et revendications suite à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025.

18H00, ce lundi 27 octobre 2025. Des jeunes gens et des adultes du quartier Djeleng III sont massés sur la rue qui sort du carrefour « Total d'en bas » et débouche à la descente Hysacam. Ils contemplent les flammes qui s'élèvent des pneus brûlés et parlent de la crise postelectorale. Ils soutiennent avoir, en grande majorité, choisi le candidat Issa Tchiroma Bakary et dénoncent le verdict du Conseil constitutionnel qui déclare Paul Biya, le président sortant vainqueur et habilité à briquer un huitième mandat à la tête de l'Etat du Cameroun qu'il dirige depuis le 06 novembre 1982.

Au niveau du quartier Tougang, des jeunes manifestent le même avis. Pour contester le verdict de Clément Atangana, président de la haute juridiction. Ces contestataires ont érigé une barricade à l'entrée Tougang en passant par « ancienne boulangerie départementale ». De pied ferme, ils sont déterminés à poursuivre les manifestations. Les bruits des tirs de gaz lacrymogène ne les dissuadent pas.

D'ailleurs, jusqu'au moment où nous allions sous presse, des tirs nourris retentissaient au niveau de Djemoun, à proximité de l'agence Eneo.

En journée, suite à une confrontation ouverte, les manifestants, a-t-on appris, ont essayé d'enlever quatre policiers à cet endroit. Nous n'avons pas encore des informations contracditoires ou complètementaires à ce sujet. Un autre de manifestants ont été refoulés au niveau du commissariat central de Bafoussam. Ils ambitionnaient assiéger la résidence du gouverneur de la région de l'Ouest.

Presque toutes les villes de la région de l'Ouest sont entrées dans la contestation depuis le dimanche 26 octobre 2025.

Au niveau du Centre Climatique de Mbouo à Bandjoun, des graffitis énonçant: « Tchiroma élu, Biya battu « font partie du décor. Remarque identique à l'entrée élevé du lycée classique de Bafoussam. Reste que dans cet établissement, comme dans la majorité des espaces de scolarisation de la région de l'Ouest, les élèves ont répondu aux abonnés absents. Gonflant, ainsi les rangs des manifestants.

De nombreux jeunes commerçants ont aussi manifesté. Surtout que plus de 80% des boutiques et lieux de commerce à Bafoussam ont observé le mot d'ordre de « ville morte » lancé par l'Union pour le Changement (Upc) pilotée par Djeukam Tchameni et Anicet Ekane arrêtés depuis le vendredi 25 octobre 2025 par les gendarmes de la ville de Douala et transféré, selon certaines sources, à Yaoundé, la capitale du Cameroun.