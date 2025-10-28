Tous les regards sont braqués sur Iavoloha où le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaêl Randrianirina et le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo vont présenter les membres de l'équipe gouvernementale aujourd'hui.

Après une semaine d'attente et de suspens, le gouvernement d'Herintsalama Rajaonarivelo devrait être annoncé aujourd'hui. La Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a diffusé un communiqué hier, précisant que les consultations se poursuivent avec les différentes parties prenantes. Elle a également réaffirmé sa volonté de gouverner dans un esprit de concertation, en vue de répondre aux défis socio-économiques et politiques actuels.

Compromis

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, une semaine après la nomination du Premier ministre, les discussions se sont intensifiées pour former une équipe capable d'affronter les enjeux du moment. Si la rue réclame une équipe exclusivement composée de techniciens, les réalités politiques imposent des compromis. Les négociations entre les différents acteurs politiques ont été nombreuses ces derniers jours, preuve que la composition du gouvernement ne se résume pas à un simple choix de compétences techniques, mais s'inscrit également dans une dynamique partisane.

Changement

Les attentes du public sont élevées, et l'attention des observateurs se tourne vers ce processus qui pourrait marquer un tournant dans la gestion des affaires publiques à Madagascar. Le gouvernement Rajaonarivelo, qui se dévoilera dans les prochaines heures, pourrait ainsi incarner le changement tant espéré par les manifestants. Ceux-ci, ayant enduré les bombes lacrymogènes et les balles en caoutchouc pendant trois semaines, attendent désormais des résultats concrets.

Prudence

Les premières actions du colonel Randrianirina et de son Premier ministre montrent clairement leur volonté de tourner la page sur les pratiques controversées du régime Rajoelina et de l'ancienne classe dirigeante. Mais si l'espoir est palpable, une certaine prudence reste de mise parmi les manifestants. En effet, la déception vécue lors de la nomination du Premier ministre, perçue par certains comme une mauvaise surprise, n'est pas totalement oubliée. Le trombinoscope du nouveau gouvernement est donc très attendu et pourrait bien répondre aux espoirs de ceux qui ont pris part aux manifestations réclamant un changement de gouvernance. Les yeux sont désormais rivés sur ce qui pourrait être une nouvelle étape pour le pays.