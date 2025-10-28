Afrique de l'Est: Mobilisation de la société civile pour la libération de deux Kényans arrêtés en Ouganda

Ils sont portés disparus depuis presque un mois maintenant. Bob Njagi et Nicholas Oyoo, deux défenseurs kényans des droits humains, ont été enlevés par des hommes armés en Ouganda le 1eᣴ octobre 2025. Les deux militants du mouvement Free Kenya étaient dans le pays pour soutenir la campagne électorale de l'opposant ougandais Bobi Wine. Leurs proches sont toujours sans nouvelles. Kampala affirme ne pas les détenir, ce que rejettent les ONGs.

Pétition en ligne, manifestation, depuis le 1eᣴ octobre, les appels se multiplient pour demander la libération de Bob Njagi et Nicholas Oyoo. Au Kenya, les associations tirent la sonnette d'alarme, comme Felix Wambua, du mouvement Free Kenya.

« Cela fait maintenant plus de 25 jours. Nous attendons, à travers le gouvernement kényan, de recevoir une confirmation que Bob Njagi et Nicholas Oyoo sont en vie. Des rumeurs circulent selon lesquelles ils ne seraient pas en bonne santé et que leur état s'aggraverait ».

Les ONG rejettent les affirmations de l'Ouganda

Nairobi a annoncé au début du mois travailler pour leur libération. Dans une déclaration sous serment au tribunal, l'armée ougandaise a, elle, affirmé la semaine dernière ne pas garder les deux militants en détention. Elle affirme également ne pas savoir où ils se trouvent. Une position que rejettent les associations, comme Vocal Africa, une ONG de défense des droits humains, dont Hussein Khalid, est le directeur exécutif.

« Tout le monde le sait : Nicholas Oyoo et Bob Njagi sont détenus par le gouvernement ougandais. Nous réitérons notre appel au gouvernement kényan. Ce sont eux qui peuvent faire pression sur le gouvernement ougandais. Leur manque d'action laisse à penser que ces deux gouvernements collaborent pour faire en sorte que cette affaire reste passée sous silence ».

La Commission kényane des droits humains prévoit de manifester ce mardi 28 octobre devant l'ambassade ougandaise à Nairobi. Pour demander la libération des deux militants.