Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 octobre 2025

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara largement vainqueur, selon les résultats provisoires

Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d’Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2025 avec 89,77 % des voix, selon des résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante (CEI) ce 27 octobre. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral.

Même s’il s’agit encore de résultats non définitifs, celui qui dirige la Côte d’Ivoire depuis 2011 fonce vers un quatrième mandat à la tête du pays, après ses réélections en 2015 et en 2020. Ce lundi, la CEI a en effet indiqué qu’Alassane Ouattara, 83 ans, devance très largement ses quatre adversaires : Simone Ehivet du Mouvement des générations capables (2,42 %), Jean-Louis Billon du Congrès démocratique (3,09 %), l’indépendant Ahoua Don Mello (1,97 %), et Henriette Lagou du Groupement des partis politiques pour la paix (1,15 %). ( Source : Pressafrik)

Cameroun : Tension après l’annonce de la victoire de Paul Biya

Plusieurs incidents violents ont suivi la proclamation des résultats de l’élection du 12 octobre par le Conseil constitutionnel. À Garoua bien sûr, fief de l’opposant Issa Tchiroma Bakary qui revendique la victoire, mais aussi à Douala.

À peine le Conseil constitutionnel avait-il proclamé les résultats définitifs de la présidentielle, donnant Paul Biya vainqueur avec 53,66­ % des suffrages, que la tension est de nouveau montée en flèche au Cameroun. Et c’est à Garoua, chef-lieu de la région du Nord et fief d’Issa Tchiroma Bakary, qu’a éclaté la première flambée de violence(Source : Jeune Afrique)

Mauritanie : 1860 travailleurs des médias du service public ont été régularisés

Organisée par l’Association des journalistes mauritaniens (AJM), en collaboration avec la FIJ, cette cérémonie organisée à Nouakchott le samedi 24 octobre marque l’aboutissement d’un combat parfois de plus de trois décennies pour la reconnaissance professionnelle et sociale des travailleurs des institutions médiatiques publiques : l’Agence mauritanienne d’information, la Radio Mauritanienne, la Télévision nationale et la Société de télédiffusion de Mauritanie. Un combat syndical historique que la FIJ a suivi de très près ces 13 derniers mois.

Dans son allocution, El Houssein Ould Meddou, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a rappelé « que cette décision n'est pas une simple mesure administrative, mais une reconnaissance officielle du rôle essentiel joué par les journalistes dans la construction du paysage médiatique national et une avancée majeure pour le principe d’égalité des chances. » (Source : IFJ)

Sénégal : Rejet d’une proposition de résolution pour poursuivre l’ex-président Macky Sall

Le Bureau de l’Assemblée Nationale du Sénégal a rejeté ce jour, en réunion, la proposition de résolution visant à engager la mise en accusation de l’ancien Président Macky Sall devant la Haute Cour de Justice. Un rejet pour cause de vice-forme, le député Guy Marius Sagna n’ayant pas respecté les critères adéquats pour une telle mise en accusation. Le Bureau ne s’est pas prononcé sur la fond de la résolution, ce qui laisse ouvert une autre procédure.

Cette résolution avait été déposée par le député de l’opposition, Guy Marius Sagna, dans le cadre des efforts de certains acteurs politiques pour demander des comptes sur la gestion de l’État sous le régime précédent (Source : Seneweb)

Mali : L’ancien ancien Premier ministre Moussa Mara, condamné à deux ans de prison dont un avec sursis

Le Tribunal du Pôle National de Lutte contre la Cybercriminalité (PNLC) a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire concernant l’ancien Premier ministre malien, Moussa Mara. Il a été condamné à deux (2) ans d’emprisonnement, dont un (1) an avec sursis, ainsi qu’à une amende de 500 000 FCFA et au paiement d’un franc symbolique à l’État, constitué partie civile.

À l’issue de cette décision, la défense a immédiatement annoncé avoir interjeté appel, conformément aux dispositions procédurales en vigueur. L’ancien Premier ministre restera en détention dans l’attente de l’examen de cette nouvelle étape par la Cour d’appel. (Source : Bamada net)

Tanzanie : À Zanzibar, des morts sur les registres électoraux, selon le chef de l’opposition

Des morts sont inscrits sur les registres électoraux de Zanzibar, a dénoncé lundi à l’AFP le chef de l’opposition de cet archipel, dénonçant des fraudes aux élections présidentielle et législatives en Tanzanie, dont Zanzibar fait partie.

Les 700.000 insulaires pourront voter dès mardi, mais aussi le lendemain, jour où les électeurs du reste de la Tanzanie, sa partie continentale, seront appelés aux urnes. Une mesure critiquée par l’opposition, pour qui ce jour supplémentaire permet davantage de fraude électorale.

En plus du futur chef de l’État tanzanien, les habitants de Zanzibar éliront le président de cet archipel semi-autonome de près de deux millions d’habitants et des députés locaux. (Source : TV5Monde Afrique)

Kenya : Nairobi dénonce l’exploitation de Kényans envoyés combattre en Ukraine

Le Kenya s’insurge contre une nouvelle forme d’exploitation de ses ressortissants. Dans un communiqué publié lundi 27 octobre, le ministère kényan des Affaires étrangères affirme que plusieurs citoyens du pays ont été « trompés » par des recruteurs sans scrupules pour rejoindre les rangs de l’armée russe dans la guerre en Ukraine.

Ces Kényans, qualifiés d’ »innocents », se seraient retrouvés « sur les champs de bataille » face aux troupes ukrainiennes, parfois sans comprendre la nature de leur engagement. Nairobi ne précise ni le nombre de personnes concernées, ni d’éventuelles victimes, mais dénonce une « exploitation inacceptable ». (Source : Africa Radio)

Madagascar : La présentation du nouveau gouvernement attendue ce jour

Tous les regards sont braqués sur Iavoloha où le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaêl Randrianirina et le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo vont présenter les membres de l’équipe gouvernementale aujourd’hui.

Après une semaine d’attente et de suspens, le gouvernement d’Herintsalama Rajaonarivelo devrait être annoncé aujourd’hui. La Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a diffusé un communiqué hier, précisant que les consultations se poursuivent avec les différentes parties prenantes. Elle a également réaffirmé sa volonté de gouverner dans un esprit de concertation, en vue de répondre aux défis socio-économiques et politiques actuels. (Source : Midimadagasikara)

Afrique du Sud : une course de véhicules de collection à Cape Town

À Cape Town, en Afrique du Sud, le Speed Classic a fait son grand retour ce week-end. L’événement qui n’avait pas eu lieu depuis les années 60 a réuni les passionnés de voitures de course de collection. La première journée de l’événement était consacrée aux voitures classiques, c’est-à-dire celles construites avant 2001.

Le véhicule le plus ancien participant à l’événement Speed Classic est une Bentley Le Mans de 1930, conduite par Harry Tayler, un passionné qui participe à la course. Un modèle de collection qui pourrait être exposé dans un musée, mais ce n’est pas l’avis du conducteur du jour. (Source : Afrcanews)

Soudan : L’ONU appelle à protéger les civils après la prise d’El-Fasher par les FSR

L’Organisation des Nations Unies a appelé lundi les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan à laisser les civils quitter El-Fasher en toute sécurité, alors que les paramilitaires revendiquent la prise de la ville, dernier bastion de l’armée régulière dans le Darfour. Au moins 250 000 civils restent pris au piège à El-Fasher selon les dernières estimations.

« Il y a des civils à El-Fasher. C’est un fait, » a déclaré Denise Brown, coordinatrice humanitaire de l’ONU au Soudan, lors d’une conférence de presse lundi. (Source : Courrier International)