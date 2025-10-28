Cameroun: tomaïno ndam njoya rejette les résultats de la présidentielle au cameroun

27 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Dans une déclaration solennelle, Tomaïno Ndam Njoya, présidente de l'Union démocratique du Cameroun et candidate à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, a rejeté avec fermeté les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. S'exprimant avec gravité, elle a estimé que ces résultats « ne traduisent pas la volonté souveraine du Peuple camerounais », dénonçant un système électoral miné par les irrégularités et les manipulations. Pour elle, le scrutin du 12 octobre n'était pas une élection digne d'une république, mais bien une « confiscation du choix populaire ».

Ce rejet catégorique s'inscrit dans le contexte plus large d'une crise post-électorale qui secoue le pays. Alors que d'autres figures de l'opposition ont choisi de reconnaître la victoire de Paul Biya, la position de Tomaïno Ndam Njoya renforce le camp des contestataires et illustre les profondes divisions qui traversent la scène politique. Dans sa déclaration, l'ancienne candidate a lancé un appel pressant au gouvernement, lui demandant de garantir le droit constitutionnel à la manifestation pacifique.

Elle a souligné qu'« aucun pouvoir n'a le droit d'étouffer la voix d'un Peuple debout », tout en exhortant les Camerounais à exprimer leur mécontentement dans la paix et la dignité, sans céder à la colère destructrice.

Cet épisode marque un tournant significatif dans le paysage politique camerounais. La fracture au sein de l'opposition entre ceux qui acceptent les résultats et ceux qui, comme Tomaïno Ndam Njoya, les rejettent, dessine une nouvelle configuration politique. Alors que la tension reste palpable dans le pays, cette prise de position courageuse de la présidente de l'UDC risque de prolonger l'instabilité et pose avec acuité la question de l'avenir démocratique du Cameroun, un avenir que beaucoup appellent de leurs vœux mais dont les contours restent incertains.

