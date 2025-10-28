Cote d'Ivoire: Présidentielle - Réactions diverses après la victoire annoncée d'Alassane Ouattara

En Côte d'Ivoire, le président sortant, Alassane Ouattara, est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre dernier, d'après les résultats provisoires proclamés hier soir, par la Commission électorale indépendante. Il arrive en tête avec 89,77 % des voix. Parmi ses adversaires, Jean-Louis Billon a reconnu sa défaite avant même la fin de la proclamation des résultats. Deux autres candidates, Henriette Lagou et Simone Ehivet Gbagbo, ont également réagi.

Arrivée troisième de cette présidentielle en Côte d'ivoire avec 2,47 % des suffrages, l'ex-première dame Simone Ehivet dit prendre acte des résultats annoncés par la commission électorale indépendante CEI relève notre correspondant à Abidjan, Abdoul Aziz Diallo. Mais selon la candidate du Mouvement des générations capables, ces chiffres « ne reflètent pas fidèlement la volonté populaire ». En cause, selon elle, « un système électoral inéquitable et verrouillé. » Simone Ehivet dénonce aussi des violences ayant perturbé le vote dans certaines localités, ainsi que la division de l'opposition. « Le changement souhaité par le peuple ivoirien était à portée de main. Mais malheureusement, certains acteurs ont privilégié leurs calculs personnels, leur égoïsme et la division, au détriment de l'intérêt du pays ».

De son côté, Henriette Lagou, la seconde femme en lice, arrivée en dernière position avec 1,15 % des voix, déplore, elle aussi, les incidents survenus lors du scrutin, mais reconnaît sa défaite et félicite le président sortant. « En républicaine et démocrate convaincue, respectueuse des institutions et de la volonté du peuple souverain, j'adresse mes sincères félicitations au président pour la confiance que le peuple lui renouvelle ».

Quant au candidat indépendant Ahoua Don Mello, il est crédité de 1,97 % des voix. L'ancien cadre du PPA-CI et proche de Laurent Gbagbo, ne s'est pas encore exprimé.

Réactions plus vives parmi les candidats « recalés »

Les deux principaux leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) et Tidjiane Thiam du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), étaient absents de cette présidentielle 2025. Leurs candidatures avaient été recalées par le Conseil constitutionnel.

Tidjane Thiam, le président du PDCI, est en France depuis le mois de mars. Radié de la liste électorale, son dossier de candidature a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Depuis Paris, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a réagi aux résultats provisoires de la présidentielle. Répondant à notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne, il a estimé que le taux de participation est le reflet d'un malaise et appelle au dialogue.

Cet exercice électoral a eu lieu dans un climat de peur et a été marqué par une faible participation visible et reconnue de tous.

Dans un communiqué publié le soir du 26 octobre, la plateforme commune au PPA-CI et au PDCI-RDA, le Front commun, a exigé « l'organisation de nouvelles élections crédibles, transparentes, inclusives et strictement conformes à la Constitution », dénonçant une « mascarade électorale » et un « coup d'État civil ».