Cote d'Ivoire: «Il a fait un coup KO !» - Des Abidjanais d'Adjamé régissent au score d'Alassane Ouattara à la présidentielle ivoirienne

Alassane Ouattara est crédité de 89,77% des voix à la présidentielle ivoirienne, selon les résultats provisoires communiqués ce 27 octobre 2025 par la Commission électorale indépendante (CEI). Dans la commune populaire d'Adjamé, certains Abidjanais se réjouissent déjà su score du chef de l'État sortant, même si le Conseil constitutionnel doit encore valider le résultat du scrutin.

« Il a fait 89% ? C'est un coup KO, ça ! » Assis dans son taxi, Ibrahim découvre qu'Alassane Ouattara a très largement fini en tête du premier tour de la présidentielle ivoirienne, ce 27 octobre 2025. Et qu'il n'y aura donc pas de second tour en Côte d'Ivoire, le 29 novembre prochain, le second - Jean-Louis Billon - étant à 3,09%. « C'est mon président et je suis vraiment content, sourit le chauffeur. J'ai voté pour lui. Il a beaucoup travaillé pour le pays. Grâce à lui, il y a le goudron sur les routes chez moi et du courant ».

Sur l'avenue Dembele Lancina, toujours à Adjamé, Touré, lui, propose ses services de guide, une chasuble usée sur le dos. Son quotidien est difficile. Il peine à gagner assez d'argent pour rentrer voir ses deux enfants, âgés de 2 et 5 ans. Pour autant, il n'en veut pas au chef de l'État actuel. Bien au contraire. « Depuis Houphouët-Boigny [qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, NDLR], on n'a pas eu un aussi grand président qu'Alassane Ouattara. On a eu Bédié, on a eu Robert Gueï, on a eu Gbagbo. Mais ils ont fait quoi quand ils étaient au pouvoir ? Il y en a qui disent que Ouattara fait un quatrième mandat, que c'est trop. Mais il y a quoi s'il travaille bien ? Il peut même faire un cinquième mandat ».

« C'était un braquage »

Autre ambiance, quelques rues plus loin. Serge est assis sur une chaise en plastique, une bouteille de bière posée à ses pieds. Quand on lui demande ce qu'il pense des résultats donnés par la Commission électorale indépendante (CEI), ce quinquagénaire répond avec un rictus. « La présidentielle ? Quelle présidentielle ? C'était un braquage. Je n'ai pas envie d'en parler », s'agace celui qui n'est pas allé voter le 25 octobre.

Un avis minoritaire à Adjamé où le président sortant, qui brigue un quatrième mandat, a obtenu son plus haut score à Abidjan, avec 94,03% (mais un taux de participation de 40,30%). Dans d'autres communes plus huppées de la capitale économique, comme Cocody ou Le Plateau, moins d'un tiers des électeurs inscrits se sont déplacés pour ce scrutin.