Cote d'Ivoire: Présidentielle - Les premiers enseignements à tirer du scrutin

28 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara sort vainqueur de la présidentielle de samedi, selon les résultats provisoires proclamés lundi 27 octobre par la Commission électorale indépendante. Ce dernier obtient près de 89% des suffrages, alors que les deux principales figures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été recalés de ce scrutin par le Conseil constitutionnel.

Il y a d'abord le score sans appel du président sortant : au détail, on voit qu'il a fait carton plein dans toutes les localités du nord du pays, où son score dépasse les 90%. Il s'impose aussi dans les zones acquises à l'opposition, où la participation des électeurs a été moindre. Lundi soir, ses partisans se félicitaient pour cette victoire, la qualifiant de « plébiscite ».

Côté organisation, le scrutin s'est déroulé « de façon régulière », selon les mots du président de la Commission électorale indépendante. Des incidents et des actes de violences ont toutefois été signalés. Au total, depuis la mi-octobre, on compte 10 morts en marge du processus électoral.

Un taux de participation en baisse

Par ailleurs, dans certains cas, le vote a été empêché. Cela concernait 1,82% des électeurs inscrits sur la liste électorale : pas de quoi entacher la sincérité du vote, assure Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante.

Un autre enseignement concerne le taux de participation. Il s'établit à 50,10%, en baisse par rapport au dernier scrutin présidentiel. Faute de consigne de vote de la part de leurs leaders, les partisans du PPA-CI de Laurent Gbagbo et du PDCI de Tidjane Thiam, semblent avoir boudé ce scrutin.

C'est comme si la coupe était gagnée d'avance. Il n'y a pas eu de changement, la vie continue...

