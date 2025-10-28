Cote d'Ivoire: Ouattara vainqueur

27 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président ivoirien Alassane Ouattara a remporté un quatrième mandat avec 89,77 % des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés lundi.

À 83 ans, l'ancien banquier international s'impose une fois de plus, dans un scrutin où ses principaux rivaux, dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, n'ont pas pu se présenter.

La participation avoisine les 50 %, bien en dessous du taux de 80 % enregistré au premier tour en 2010. L'opposition, affaiblie et divisée, n'a pas pesé dans le vote : Jean-Louis Billon a obtenu 3,09 % et Simone Gbagbo 2,42 %. Cette dernière a d'ailleurs félicité Ouattara par téléphone.

Ouattara a promis de poursuivre le développement économique et de préparer une nouvelle génération de dirigeants. Mais aucun successeur clair ne se dessine, et les divisions au sein du parti au pouvoir laissent planer des incertitudes sur l'après-Ouattara. Le Conseil constitutionnel doit encore valider les résultats.

