Gabon: Appel des Organisations de Jeunesse à un Dialogue National entre le Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema et la Jeunesse Gabonaise

document

Le Forum National des Organisations de Jeunesse du Gabon (FNOJG), plateforme regroupant associations, mouvements, mutuelles universitaires, coopératives scolaires, clubs et jeunes entrepreneurs, a officiellement adressé un courrier à Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, pour plaider en faveur de l'organisation d'un Dialogue National entre le Président de la République et la Jeunesse gabonaise.

1 - Un plaidoyer pour une jeunesse actrice du changement.

Dans cette correspondance, les Organisations de Jeunesse soulignent que la jeunesse représente près de 70 % de la population gabonaise, constituant ainsi la principale force vive du pays. Elles estiment que cette frange essentielle de la nation doit désormais être pleinement associée à la réflexion et à la mise en oeuvre des politiques publiques, en cohérence avec le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD 2026-2030), les Études Prospectives Gabon 2050, la Politique Nationale de la Jeunesse, ainsi que les Agendas 2063 (Union Africaine) et 2030 (Nations Unies).

2 - Un dialogue inspiré des meilleures pratiques internationales.

Le Forum rappelle que plusieurs pays à travers le monde ont instauré des dialogues directs entre les Chefs d'État et la jeunesse, avec des résultats probants :

Rwanda : le Président Paul Kagame anime le dialogue national Umushyikirano rassemblant des milliers de jeunes.

Afrique du Sud : le Président Cyril Ramaphosa consacre chaque année un Forum Jeunesse national.

Kenya : les Présidents Uhuru Kenyatta puis William Ruto ont initié des rencontres régulières avec les jeunes entrepreneurs et étudiants.

Mali et Burkina Faso : les jeunes participent à des dialogues inclusifs sur la paix et la sécurité.

États-Unis, France, Russie et Chine : des formats similaires favorisent le civisme, la participation et l'innovation.

Ces exemples démontrent que le dialogue intergénérationnel, lorsqu'il est sincère et institutionnalisé, renforce la cohésion nationale, la stabilité sociale et la confiance entre gouvernants et gouvernés.

3 - Un appel à l'écoute et à la co-construction.

Le Forum National des Organisations de Jeunesse estime qu'un tel cadre de concertation, placé sous la très haute autorité du Chef de l'État, permettrait de donner la parole à la jeunesse gabonaise sur les enjeux majeurs du pays : l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat, la formation professionnelle, la participation citoyenne, la culture, la paix et le développement durable.

Selon le Forum, « l'avenir du Gabon ne peut se construire sans la jeunesse, mais surtout, il ne peut se construire qu'avec elle ».

3 - Une initiative soutenue par les recommandations de l'ONU.

Ce plaidoyer s'inscrit dans la droite ligne de la Résolution 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui encourage les États membres à instaurer des mécanismes de dialogue avec la jeunesse, notamment sur les questions de paix, de sécurité et de développement.

4 - Conclusion.

À travers cette démarche, le FNOJG souhaite ouvrir un espace de discussion permanent entre la jeunesse gabonaise et les plus hautes autorités du pays.

Ce Dialogue National Jeunesse-Présidence de la République constituerait une innovation majeure pour la gouvernance participative et le renouveau du contrat social entre la jeunesse et l'État.

« Nous croyons fermement qu'une telle initiative, placée sous votre très haute autorité, permettrait à la jeunesse gabonaise d'exprimer ses aspirations et de proposer des solutions concrètes, dans un esprit de responsabilité partagée », peut-on lire dans la lettre adressée au Président de la République.