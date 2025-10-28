Soudan: Le ministère de la Santé de la région du Darfour condamne les massacres d'Al Fasher

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales de la région du Darfour a publié un communiqué condamnant les massacres commis par la milice terroriste des Forces de soutien rapide à Al Fasher contre des civils innocents et non armés.

Le communiqué indique que depuis samedi, la milice des Forces de soutien rapide mène des actes de vengeance généralisés contre les civils d'Al Fasher et ceux qui fuient la ville, commettant d'horribles massacres, des liquidations physiques, un nettoyage ethnique et des assassinats systématiques.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales condamne avec la plus grande fermeté les crimes de guerre systématiques commis par la milice des Forces de soutien rapide contre des civils non armés à Al Fasher.

Il est véritablement regrettable que ces actes soient perpétrés avec la bénédiction de la communauté internationale et régionale, des Nations Unies, de l'Union africaine et des organisations de défense des droits de l'homme, par leur silence et leur inaction délibérés et suspects face au terrorisme des milices, de leurs collaborateurs et de leurs partisans. Ils n'assument pas non plus leurs responsabilités en matière de protection des civils, de prévention de la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique, et de poursuite des auteurs de ces actes.