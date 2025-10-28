Sénégal: Une ONG préconise une meilleure organisation des quartiers, gage d'une mobilisation des populations

Dakar — L'organisation des quartiers peut susciter un mobilisation des populations et une meilleure gestion du cadre de vie, a indiqué, lundi, le président de l'ONG TAATAAN Oumar Wade.

"Nous pensons que, si les quartiers sont mieux organisés, cela pourrait nous valoir de satisfaction en matière de mobilisation des populations, d'insertion, mais également de gestion du cadre de vie", a-t-il déclaré.

M. Wade, intervenait lors de la cérémonie marquant l'ouverture officielle d'une conférence nationale de deux jours, axée sur "La promotion d'une gouvernance de proximité : réflexion stratégique sur les enjeux et les perspectives pour le Sénégal", en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des territoires.

"Le fait de mieux organiser les quartiers, permettrait également la maîtrise d'ouvrages délégués non seulement pour les infrastructures et la gestion au quotidien des municipalités, mais aussi, pour l'amélioration des services (...)", a estimé Oumar Wade.

Il s'est félicité des efforts consentis en matière de décentralisation, à travers notamment, les collectivités territoriales et organes qui "fonctionnent et parviennent à mener des activités de développement, tout en prenant en charge les besoins des populations".

"Nous pensons qu'il est arrivé le moment où il faut consolider tout cela et faire de la participation, un levier important de mobilisation de la population pour mieux aller dans le sens de la finalité de la décentralisation (...) ", a ajouté e président de l'ONG TAATAAN.

Il propose d'aller vers de "grands ensembles pour mieux développer les territoires comme d'ailleurs dans le monde".

"La gouvernance de proximité, point central de notre rencontre, occupe de plus en plus une place importante dans nos activités. Elle incarne la vision d'un État proche de ses citoyens, à l'écoute de leurs aspirations et repose sur un certain nombre de piliers", a pour sa part, soutenu, le secrétaire général de l'Union des associations de élus locaux (UAEL), Idrissa Diop.

Par ailleurs, maire de la commune de Labgar dans la région de Louga (nord), M. Diop, insiste sur l'importance de la participation citoyenne qui selon lui, permet à faire de chaque habitant, "un acteur du changement local, de la redevabilité et la transparence" pouvant renforcer la "confiance entre gouvernants et gouvernés".

Le représentant du président de l'Association des maires du Sénégal (AMS), Djibril Faye, estime quant à lui, que le thème sur la gouvernance de proximité demeure important, dans la mesure où, ce processus permet de "rapprocher la prise de décision aux citoyens, pour une meilleure efficacité, une transparence et une légitimité".

"Nous devons mettre l'accent sur la décentralisation, le renforcement des capacités locales et le dialogue entre les citoyens et les élus pour répondre aux besoins réels des communautés", a-t-il insisté.