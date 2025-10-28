Sénégal: Un expert pour la création d'un cadre de référence national en matière de sécurité

27 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien préfet de Dakar Aliou Badara Diop a plaidé, lundi, à Dakar, pour la création d'un cadre de référence national dans le domaine de la sécurité, de la prévention des conflits et du renforcement des capacités des services déconcentrés de l'Etat.

"Il nous faut créer un cadre de référence nationale, renforcer de façon certaine les capacités des services déconcentrés. Ensuite, augmenter les financements et permettre aux collectivités d'être actives", a-t-il dit à l'ouverture d'une conférence nationale portant sur le thème "La promotion d'une gouvernance de proximité : réflexion stratégique sur les enjeux et les perspectives pour le Sénégal".

Cette rencontre de deux jours a été organisée par l'ONG "Taataan", de concert avec ses partenaires.

Intervenant lors d'un panel axé sur a sécurité et la prévention de conflits, M. Diop, expert en sécurité, a également appelé à développer une plateforme nationale intégrant les échelons d'alerte dans le domaine de la sécurité.

"Je suggère la mise en place d'un conseil de sécurité de proximité. Il s'agit [de cadres] formels organisés qui permettent de discuter avec tous les acteurs, jeunes, femmes, hommes, tous les composantes, même les services de soins humains, et cela peut être créé au niveau de l'accompagnement avec les autres acteurs", a-t-il poursuivi.

Dans cette démarche, il faut éviter, d'après M. Diop, que les faits d'insécurité pouvant être circonscrits dans une collectivité, puissent dépasser le cadre de celle-ci.

"Il faudrait que les autres acteurs puissent accompagner, aider, conseiller et soulager les forces de défense et de sécurité dans leur rôle", a-t-il dit.

Le spécialiste en microfinance Pape Songdé Diop, un des intervenants du panel sur l'insertion économique locale, a de son côté estimé que les mécanismes d'insertion économique et sociale doivent être au coeur des préoccupations des collectivités territoriales.

"L'insertion économique reste un problème dans les collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle, nous devrons, dans ce panel, partir du quartier qui sera le point de départ du développement économique", a-t-il préconisé.

Il a évoqué la nécessité d'une gestion inclusive du développement local, à travers notamment les revisitations d'ensemble des outils pouvant concourir à un développement local inclusif.

