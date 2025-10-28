Sénégal: Un hackathon lancé pour améliorer la qualité des données sanitaires

Un hackathon visant à acquérir des données sanitaires jugées probantes sur la tuberculose, le paludisme, le VIH/Sida et les maladies non transmissibles, a été lancé, lundi, à Dakar, par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a constaté l'APS.

Cette initiative, qui réunit les différents acteurs du système de santé, les chercheurs, les informaticiens, les développeurs et les universités, vise à renforcer le système sanitaire par le développement d'une solution innovante interopérable avec le Système d'information sanitaire et sociale (SISS), à travers la plateforme District Health Information Software 2 (DHIS2).

Le SISS repose essentiellement sur la plateforme DHIS2, laquelle est adoptée par l'ensemble des structures de santé pour la collecte, la centralisation et l'analyse des données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

"Si tout est constitué depuis une dorsale de notre système de suivi et d'évaluation sanitaire, soutenant ainsi tout le processus de planification, de gouvernance et de prise de décision fondée sur des données probantes, force est de constater que malgré ces progrès accomplis, des défis persistants demeurent", a soutenu le directeur de la Planification, de la recherche et des statistiques (DPRS) au ministère de la Santé, docteur Babacar Guèye.

Il présidait, au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, la cérémonie de lancement de ce hackathon qui prend fin le 30 octobre 2025.

Selon docteur Guèye, il s'agit essentiellement d'erreurs de saisie, de doublons, de retard de remontée des données, de problèmes de complétude et de cohérence.

"Ces difficultés limitent la fiabilité des analyses et amoindrissent de fait la valeur décisionnelle des données sanitaires pourtant essentielles à la santé publique", a-t-il relevé.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a fait le choix d'innover, en s'appuyant sur les sciences des données et l'intelligence artificielle afin de renforcer la qualité, la précision et l'exploitation stratégique des informations sanitaires, a-t-il expliqué.

Il a indiqué 23 participants à ce hackathon, "rigoureusement" sélectionnés à l'issue d'un appel à candidatures "ouvert" et "transparent", travailleront en équipe pluridisciplinaire pour concevoir et tester des solutions numériques innovantes visant à améliorer la qualité des données dans le DHS2.

"Ces thématiques traduisent la volonté du ministère de la Santé d'arrimer cette initiative aux priorités nationales de santé publique, en lien direct avec les objectifs de développement durable et nos progrès pour tendre vers la couverture sanitaire universelle", a fait valoir le directeur de la Planification, de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé.