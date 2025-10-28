Sénégal: Alioune Dione appelle à promouvoir la pratique de l'épargne dans tous les segments de la population

Thiès — Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione a appelé lundi à Thiès, tous les acteurs financiers à promouvoir dans tous les segments de la population la pratique de l'épargne, qui devrait être le premier levier de mobilisation des ressources, pour accompagner nos pays dans leur processus de développement, dans un contexte de besoins accrus.

"Tous les acteurs concernés sont appelés à s'impliquer davantage, en vue de promouvoir la pratique de l'épargne, dans tous les segments de la population et dans toute sa diversité", a déclaré le ministre, lors de la célébration de la 101-éme Journée mondiale de l'épargne à la Place Mamadou Dia de Thiès.

"Développer la culture de l'épargne pour contribuer au financement de la stratégie nationale de développement 2025-2029", est le thème de la journée mondiale de l'épargne, qui apparait comme une "réelle opportunité, pour dégager des stratégies innovantes, aptes à assurer une mobilisation de l'épargne", selon l'officiel.

Pour Alioune Dione, avec la situation mondiale actuelle, "il est aisé de comprendre que, dans leur processus de développement, nos pays ont besoin de ressources importantes qui soient à la fois durables et accessibles".

Le ministre en charge de la microfinance estime que "l'épargne devrait constituer le premier levier permettant, d'une part, de mobiliser les ressources internes et d'autre part, de mettre ces ressources à la disposition des acteurs économiques dont les besoins de financement deviennent de plus en plus accrus".

Selon lui, les coopératives productives et solidaires (CPS) constituent un puissant moyen d'épargne durable, avec la systématisation de la méthode "Kondané", grâce au fonds de mutualisation qui est un mécanisme individuel volontariste d'auto-épargne, a une finalité de garantie solidaire.

Au Sénégal, à l'instar des pays de l'UEMOA, la mobilisation de l'épargne intérieure "reste encore un défi à relever, malgré les efforts consentis par les acteurs du secteur financier", en l'occurrence, les établissements de crédit, les institutions de microfinance, les compagnies d'assurance, les fintechs, la Poste, etc., a dit M. Dione.

Le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire a appelé les acteurs du secteur à travailler à améliorer l'épargne.

"Je lance un appel à tous les acteurs - institutions financières, population dans toutes ses composantes - à oeuvrer pour le renforcement des conditions mobilisatrices de l'épargne", a-t-il insisté.