Sénégal: La gouvernance de proximité, une philosophie pour des territoires résilients, selon un officiel

Dakar — Le gouvernement du Sénégal préconise la gouvernance de proximité en vue de construire des territoires équilibrés et inclusifs, susceptibles de faire face aux défis actuels, a estimé, lundi, à Dakar, le directeur du cabinet du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des territoires, Cheikh Tidiane Faye.

"La gouvernance de proximité est une philosophie de l'action publique, fondée sur la participation, la responsabilité et la solidarité territoriale. Elle incarne la volonté du gouvernement de construire des territoires équilibrés et inclusifs capables de faire face aux grands défis de notre temps", a-t-il dit.

M. Faye s'exprimait lors d'une conférence nationale de deux jours, sur "La promotion d'une gouvernance de proximité : réflexion stratégique sur les enjeux et les perspectives pour le Sénégal", organisée par l'ONG "TAATAAN".

Il a relevé quelque défis liés à cette gouvernance de proximité, notamment l'urbanisation rapide et les inégalités d'accès aux services sociaux de base.

Les villages et les quartiers "ne sont pas seulement des lieux d'habitation, ils sont les fondations de la République, les espaces où se construit le vivre ensemble, où s'invente l'avenir du Sénégal, pour renforcer leurs capacités, soutenir leurs initiatives, encourager leur créativité. Cela permet de mieux investir dans la stabilité, la cohésion et la prospérité nationale", a estimé Cheikh Tidiane Faye.

Il a rappelé que depuis la mise en place des lois de transfert de compétences de 1996 et le code général des collectivités territoriales de 2012, le Sénégal "s'est engagé dans un processus constant d'approfondissement de la démocratie locale".

Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement des territoires, au-delà des textes, "l'enjeu est humain. Il s'agit de rapprocher les politiques publiques des citoyens, de rendre l'action de l'Etat plus visible, plus participative et plus efficace sur le terrain".

Le représentant résident de la fondation Konrad Adenauer (FKA), Jonathan Nowak, a tenu à féliciter l'ONG "TAATAAN" pour la mise en place de ce projet "innovant, axé sur la gouvernance participative avec les jeunes des territoires".

Il a rappelé que la FKA accompagne l'ONG "TAATAAN" dans la promotion de mécanismes innovants de gouvernance territoriale afin de diffuser de bonnes pratiques et de renforcer l'attractivité des territoires.

"Aujourd'hui, il y a un segment important qui est au-delà de la gouvernance de proximité parce qu'il faut aussi voir les aspects sécuritaires, les aspects du cadre de vie, etc.", a pour sa part noté le secrétaire général de l'Agence de développement local (ADL), Ousseynou Diallo.