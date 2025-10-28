Sénégal: Transformation digitale - Une plateforme spécialisée dévoile son datacenter dédié aux établissements financiers

Stellarix Sénégal, une entreprise spécialisée dans l'offre de services numériques, dans le domaine du cloud notamment, entend accompagner les institutions bancaires et financières dans leur transformation digitale, a-t-on appris de sa directrice générale Nafy Diagne.

"A travers notre datacenter tiers 3, installé à Diamniadio, nous allons accompagner la transformation digitale du secteur financier grâce à un cloud neutre, souverain, sécurisé et performant", a-t-elle indiqué dans une note transmise, lundi, à l'APS.

Selon la directrice générale de Stellarix Sénégal, l'entreprise propose ce qu'elle appelle schématiquement les 4C : le cloud, la connectivité, la colocation et la cyber sécurité, avec des infrastructures numériques comme celles existantes dans les pays développés

"Chez Stellarrix datacenter nous portons une vision d'excellence articulée autour des 4 C : colocation, cloud, connectivité et cybersécurité, complétée par le service managé, qui sont autant de leviers au service de la souveraineté numérique du Sénégal et du New Deal Technologique", la stratégie de transformation digitale de l'Etat, a souligné Nafy Diagne citée dans le document.

Les services de Stellarix Sénégal dans le domaine du cloud ont été présentés à des représentants d'institutions bancaires et financières lors d'une rencontre qui a également réuni des acteurs de l'écosystème numérique national.

Stellarix est un démembrement d'Axian télécoms, une filiale de l'entreprise malgache Axian Group opérant dans des secteurs aussi variés que le numérique, l'énergie, la finance, l'immobilier, etc.

Stellarix est présent dans trois pays pivots : Madagascar, Sénégal et Tanzanie, et offre globalement des services digitaux, notamment le cloud, qui "n'est plus une option technologique, mais un levier stratégique et un accélérateur de transformation", selon la directrice de Stellarix Sénégal, Nafy Diagne.