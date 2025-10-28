Sénégal: Richard-Toll - Amadou Sarr réélu président du regroupement des chauffeurs de la gare routière

27 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — Amadou Sarr a été réélu président du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Richard-Toll (nord), à l'issue d'un scrutin organisé lundi, a constaté l'APS.

Selon les résultats proclamés, M. Sarr a recueilli 610 voix, contre 262 pour son adversaire Amadou Fédior.

"Nous allons mettre l'accent sur la construction d'une gare routière moderne, répondant aux normes sécuritaires et mieux adaptée aux besoins des usagers, qui ont besoin d'installations plus sûres et confortables", a-t-il dit après son élection.

Amadou Sarr a rappelé que les infrastructures de transport en commun à Richard-Toll sont jugées insuffisantes et inadaptées, une situation qui, selon lui, favorise "la persistance d'actes illégaux" dans la zone.

"La construction d'infrastructures modernes est essentielle pour améliorer les conditions de vie des transporteurs et attirer les investissements", a-t-il déclaré.

