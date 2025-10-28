Afrique: Saint-Louis - Le prochain festival 'Au tour des cordes' axé sur une programmation vibrante

Saint-Louis — La cinquième édition du festival "Au tour des cordes" qui démarre vendredi prochain jusqu'au dimanche 2 novembre à Saint-Louis (nord) sera axée sur une programmation vibrante entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée, a appris, lundi, l'APS des organisateurs.

L'auteur-compositeur sénégalais et virtuose de la Kora, Ablaye Cissoko est le promoteur de cet évènement culturel.

"Le Festival au tour des cordes revient pour sa 5e édition à Saint-Louis, avec une programmation vibrante entre l'Afrique, l'Europe et la Méditerranée. Trois jours de concerts, créations, master class, rencontres et ateliers dans les lieux emblématiques de la ville", indique une note des organisateurs parvenue à l'APS.

Selon la programmation de ce rendez-vous culturel, la cérémonie d'ouverture est prévue ce vendredi 31 octobre 2025 à partir de 17 heures au lycée de jeunes filles Ameth Fall.

De grands noms de la musique vont prendre part à ce Festival dont la chanteuse sud-africaine, Nomfusi Gotyana, plus connue sous le nom de Nomfusi, la chanteuse de jazz moderne franco-béninoise, Mina Agossi et le marocain Mehdin Qamoum.

Le quatuor féminin Telli Turnalar composé des artistes musiciennes, l'icône de la scène sénégalaise, Carlou D qui fusionne, entre autres, acoustique, hip-hop, mbalakh et jazz sont également attendus à cet évènement.

Hormis le lycée de jeunes filles Ameth Fall, l'Institut français, le Hangar MuPho, l'école Abdou Diouf sont entre autres parmi les lieux choisis pour abriter ce festival.

Ce grand rendez-vous de transmission et de création est porté par "Gnon Dema", une association créée par le musicien sénégalais Ablaye Cissoko et qui se consacre à la transmission des musiques traditionnelles et à la promotion d'évènements culturels.

Le festival "Au tour des cordes" se déroule chaque année dans la ville historique de Saint-Louis. Au-delà de l'aspect musical, les aspects historique et culturel ont une grande importance pour le fondateur résidant dans la ville depuis une trentaine d'années, renseigne la même source.

Elle fait savoir que le fondateur de ce festival, très connu à travers ses sublimes notes de kora, a souhaité célébrer ce patrimoine traditionnel tout en créant un dialogue entre les peuples et les artistes issus de tous les horizons