Afrique: 'Le Sénégal a un potentiel énorme pour devenir un des pays phares en matière de liberté de la presse' (secrétaire général RSF)

Dakar — Le Sénégal a un potentiel énorme pour devenir un des pays phares pour la liberté de la presse, a déclaré, lundi, le secrétaire général de Reporter sans frontières (RSF), Thibault Bruttin, à l'ouverture à Dakar du Salon international des médias d'Afrique (SIMA).

"Je crois que le Sénégal a un potentiel énorme pour devenir un des pays phares en matière de liberté de la presse, si l'on arrivait à résoudre dans le respect les enjeux fondamentaux de transparence des médias, mais aussi de soutenabilité économique", a-t-il affirmé lors de la cérémonie d'ouverture.

M. Bruttin a rappelé que le Sénégal est à la 74ème place au classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.

"Le pays a connu des classements qui étaient bien plus bas, 104ème en 2023 donc nous saluons les progrès qui ont pu être faits", a-t-il indiqué.

Il a toutefois souligné que les Journées de concertation du secteur des médias et les Assises de la presse ont permis "de mettre sur le tapis" un certain nombre de recommandations qui "tardent à se concrétiser".

"Il y a des solutions sur la table et il faut que des actions suivent. Cette conférence aujourd'hui est une opportunité d'en discuter, de faire avancer les choses au service d'un journalisme qui soit à la fois une liberté, mais aussi une responsabilité, un journalisme qui endosse ses devoirs, mais aussi saisit pleinement ses droits", a fait savoir le secrétaire général de RSF.

Thibault Bruttin a recommandé de saisir les solutions qui existent et rappelé que RSF tend la main à l'Etat du Sénégal pour avancer "concrètement" et "améliorer" la situation.

Le SIMA se poursuit jusqu'au 30 octobre prochain à la Maison de la presse Babacar Touré.