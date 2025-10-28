Afrique de l'Ouest: Visite Officielle de Son Excellence Cheikh Niang, Ministre des Affaires Étrangères de la République du Sénégal, en Gambie

Le Ministre de l'Intégration Africaine, des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Étranger de la République du Sénégal, Son Excellence Cheikh Niang, a rendu une visite officielle à la Gambie dans le cadre de sa tournée régionale. Cette visite est marquée par son premier engagement officiel depuis sa nomination au poste de Ministre des Affaires Étrangères.

Cette visite vient à la suite d'une réunion entre Son Excellence Cheikh Niang et le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et des Gambiens de l'Etranger, Son Excellence Sering Modou Njie, tenue en marge de la 80eme Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, au cours de laquelle les deux Ministres ont décidé d'organiser cette visite afin de renforcer davantage les liens séculaires d'amitié et de coopération entre les deux pays frères.

Lors de cette visite, les deux Ministres des Affaires Étrangères ont eu une réunion bilatérale destinée à renforcer et à stimuler la coopération entre les deux pays dans divers domaines d'intérêt mutuel. Ils ont également tenu des discussions sur la mise en oeuvre des conclusions de la Troisième Réunion du Conseil Présidentiel Sénégalo-gambien organisée à Banjul, qui visait à approfondir la coopération et à soutenir les projets conjoints de la Gambie et du Sénégal.

A la suite de ces consultations bilatérales, les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe pour informer le public des conclusions de ces discussions. Son Excellence Cheikh Niang a également rendu une visite de courtoisie à Son Excellence Mohammed B.S. Jallow, Vice-président de la République de la Gambie.

La visite a été conduite dans un esprit de fraternité et de respect mutuel reflétant l'engagement commun des deux nations pour le renforcement de leur coopération et la promotion de la paix, de la stabilité, et du développement régional.

Son Excellence Cheikh Niang a quitté Banjul pour Nouakchott, en Mauritanie, et poursuivra ensuite sa tournée régionale en Guinée-Bissau. Les gouvernements gambien et sénégalais ont qualifié cette visite de productive et fructueuse.

