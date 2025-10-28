Afrique: Addis-Abeba adhère au Réseau parlementaire des capitales des pays des BRICS.

Addis-Abeba — Addis-Abeba a officiellement rejoint aujourd'hui le Mouvement parlementaire des capitales des BRICS en signant la Déclaration conjointe lors d'une cérémonie tenue au Centre parlementaire de Moscou.

La présidente du Conseil municipal d'Addis-Abeba, Buzena Alkedir, a apposé sa signature au nom de la ville, aux côtés des représentants de Minsk (Biélorussie), Brasilia (Brésil), La Havane (Cuba), Téhéran (Iran), Tshwane (Afrique du Sud), Kampala (Ouganda) et Moscou.

Créé pour favoriser le partage d'expériences et les pratiques décisionnelles entre les municipalités des pays membres, le Mouvement parlementaire des capitales des BRICS a pour objectif d'améliorer la qualité de vie des habitants, selon un communiqué transmis à l'ENA par l'ambassade d'Éthiopie à Moscou.

Dans son allocution après la signature, Buzena Alkedir a remercié la Douma de Moscou pour l'initiative et a réaffirmé l'engagement du Conseil municipal d'Addis-Abeba à contribuer activement aux travaux du Mouvement.

La cérémonie a également réuni les vice-présidents du Conseil de la Fédération, Konstantin Kosachev, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergey Ryabkov, le ministre du gouvernement de Moscou et chef du Département des relations économiques extérieures et internationales, Sergey Cheremin, ainsi que plusieurs chefs de missions diplomatiques.

Le Mouvement parlementaire des capitales des BRICS constitue un nouveau canal d'échanges directs entre grandes villes confrontées à des enjeux similaires, visant à compléter la diplomatie traditionnelle, renforcer l'efficacité de la coopération internationale et développer des partenariats au niveau municipal.