Ethiopie: Le PNUD et le FNUAP unissent leurs efforts pour accélérer les ODD au pays

Addis-Abeba — Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en partenariat avec le ministère des Finances, ont lancé ce jour à Addis-Abeba de nouveaux programmes conjoints pour la période 2025-2030.

La cérémonie, organisée à l'hôtel Skylight, a réuni de hauts responsables gouvernementaux, des représentants du système onusien, des partenaires au développement, la communauté diplomatique, la société civile et le secteur privé.

Lors de la cérémonie, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a salué la contribution déterminante du FNUAP et du PNUD dans la mise en oeuvre du programme national de développement de l'Éthiopie.

« Votre partenariat constant a joué un rôle crucial dans l'avancement de nos priorités nationales », a-t-elle déclaré, tout en appelant à un renforcement de la coordination entre les agences onusiennes afin d'amplifier leur impact.

Elle a rappelé que les nouveaux programmes s'alignent sur le Plan décennal de développement et les réformes économiques de l'Éthiopie, constituant une étape importante vers une coopération accrue et une prospérité partagée.

Le représentant du FNUAP en Éthiopie, Koffi Kouame, a souligné que ce lancement marque « le renouvellement d'un partenariat fondé sur la collaboration, les résultats communs et la complémentarité des forces pour faire progresser le développement humain ».

Le FNUAP concentrera ses efforts sur la santé sexuelle et reproductive, l'autonomisation des femmes et des jeunes, avec pour objectif de réduire les décès maternels évitables et de lutter contre les violences basées sur le genre.

Doté d'un budget de 140,04 millions de dollars, le 10e programme du FNUAP bénéficiera à plus de 21 millions de femmes et de jeunes dans dix régions et une administration municipale.

Le représentant résident du PNUD, Samuel Doe, a pour sa part annoncé que le nouveau programme de pays, d'une valeur de 279,3 millions de dollars, consolidera les acquis du dialogue national et soutiendra des domaines clés tels que la gouvernance, les élections et la création d'emplois.

Il a également mis en avant la volonté du PNUD d'« exploiter le potentiel de l'innovation et de l'intelligence artificielle » pour stimuler l'action climatique, renforcer la gouvernance et favoriser l'inclusion économique des jeunes et des femmes.

Le lancement conjoint illustre l'engagement du FNUAP et du PNUD à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) de l'Éthiopie à travers une action coordonnée, innovante et axée sur la croissance inclusive.