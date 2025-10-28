Congo-Kinshasa: Lancement de la dynamique « Front pour la Quatrième République »

Quelques activistes congolais ont lancé, ce lundi 27 octobre à Kinshasa, une dynamique de réflexion intitulée « Front pour la Quatrième République ».

À travers cette initiative, ils affirment vouloir améliorer les textes qui régissent le pays afin de tracer la voie vers un développement durable.

Intervenant sur Radio Okapi, l'un des membres de cette dynamique, Dady Tshisuaka, a expliqué que cette démarche vise à amener les Congolais à évoluer sur les plans comportemental, culturel, social, économique et politique. Il a également exprimé leur intention d'initier une pétition en vue d'obtenir le changement de la Constitution de la RDC.

Selon lui, le pays est régi par des textes qui ne reflètent ni les moeurs, ni les coutumes, ni les aspirations profondes du peuple congolais.

Dady Tshisuaka soutient que cette réalité freine le développement du pays :

« La démarche consiste pour nous à aller à la rencontre des Congolaises et Congolais, tant à l'intérieur du pays que dans la diaspora, afin de récolter plus d'un million de signatures pour changer la Constitution. Ce changement marquera le passage de la Troisième à la Quatrième République ».

Il précise que leur initiative n'est pas politique, mais plutôt citoyenne. Elle vise à redonner le pouvoir au souverain primaire et à lui permettre de l'exercer à travers des mécanismes de contrôle citoyen.

Dady Tshisuaka fonde leur démarche sur l'article 218 de la Constitution, qui stipule :

« L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment : au Président de la République ; au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ; à chacune des Chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ; à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres ».