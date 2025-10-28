Cote d'Ivoire: Éducation - Des perturbations signalées dans plusieurs établissements scolaires à Abengourou

La plupart des établissements scolaires de la commune d'Abengourou ont été contraints de fermer leurs portes en milieu de matinée, ce lundi 27 octobre 2025, à la suite de troubles provoqués par des individus non identifiés qui ont délogé les élèves à coups de sifflets et de jets de pierres.

Tout a commencé au lycée départemental Bonzou II, situé au sud-est de la ville, où des élèves ont lancé, dès les premières heures, un mouvement d'humeur ayant fortement perturbé les cours. Malgré les tentatives de reprise, les enseignements n'ont finalement pas pu se poursuivre.

Les fauteurs de trouble se sont ensuite dirigés vers d'autres établissements, notamment le lycée moderne, le collège moderne Nanan Boa Kouassi III et le collège Notre-Dame de l'Indénié, où ils ont contraint leurs camarades à quitter les salles de classe.

En conséquence, la majorité des établissements secondaires de la Cité royale ont vu leurs cours interrompus.

Le mouvement a également touché certains établissements primaires.

« Nous étions en plein cours lorsque des élèves, délogés de leurs collèges, ont envahi notre école. Ils ont lancé des pierres sur la toiture, ce qui nous a obligés à libérer nos élèves pour leur sécurité », a expliqué K. Emmanuel, directeur de l'EPP Géobéton, joint par téléphone.

Une situation similaire a été observée à l'EPP Agni-Extension, au nord-est de la ville, où les cours ont également été suspendus.

Toutefois, dans quelques établissements disposant de clôtures, les cours ont pu se dérouler normalement, sans heurts.